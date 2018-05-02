صحة الوفاق: 19 قتيلاً وجريحاً ضحايا التفجير حتى اللحظة

ارتفعت حصيلة الهجوم على مقر مفوضية الانتخابات في غوط الشعال، إلى 12 قتيلاً وصلت جثامينهم إلى عدد من المستشفيات والمصحات.

وأكد رئيس قسم الإعلام في وزارة الصحة وداد أبو النيران، أن مستشفى الهضبة العام، استقبل قتيلان يرتديان لباس شرطة، إلى جانب جثتان وصلتا إلى مستشفى شارع الزاوية.

كما بين أبو النيران، أن 3 جثث وصلت إلى مصحة دار الشفاء في غوط الشعال، بينهم مدنيين وشرطي. هذا واستقبل مستشفى أبو سليم جثث 3 قتلى.

هذا وكشف رئيس قسم الإعلام في وزارة الصحة، أن حصيلة الجرحى حتى اللحظة بلغت 7 جرحى، من بينهم امرأة حالتها مستقرة في مستشفى شارع الزاوية، ورجل في مستشفى أبوسليم للحوادث بطرابلس.

كما استقبلت مصحة الفردوس 4 جرحى، بالإضافة إلى جريح واحد بمصحة المختار في طرابلس .

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