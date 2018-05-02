تفجير مفوضية الانتخابات..القباصي: التفجير محاولة لإرباك المشهد

أعرب عضو مجلس النواب، فتحي القباصي، عن استنكاره للهجوم الانتحاري الغادر الذي استهدف مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وقال القباصي، في تصريح خاص لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية”، “إن هذا العمل الإرهابي الجبان ضد مقر مفوضية الانتخابات، يهدف إلى خلط الأوراق وإرباك المشهد وتعقيده، وتعطيل عمل مؤسسة أساسية لبناء الدولة المدنية دولة المؤسسات والقانون”، مؤكدا على ضرورة توحيد مؤسسات الدولة لدحر الإرهاب وقيام الدولة.

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