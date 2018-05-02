تفجير مفوضية الانتخابات..البيوضي:طرابلس أصبحت ملاذا للمتشددين

وصف السياسي المستقل، سليمان البيوضي، الأوضاع في العاصمة طرابلس بأنها أصبحت “ملاذ للملتحين”.

وقال البيوضي، في تصريح خاص لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية”، “إن الحديث عن طرابلس وأمنها لن يغير من واقع الأمر شيء، فطرابلس ملاذ الملتحين، حزب التائبين والمعتدلين ومن في فلكهم من المرتزقة والتائهين والغلمان والجواري، ترعبهم فكرة الانتخابات، فهي قطعا لم تعد الأداة المثلى للتمكين باسم الله في الأرض -وفقا لتفسير نصوص الحاكمية- التي تتبناها كمرجعية مجموعات المؤلفة قلوبهم الإسلاماوية”، بحسب تعبيره.

وأضاف البيوضي، “الهجوم على مقر المفوضية العليا للانتخابات، هو محاولة يائسة لثني الليبيين عن المضي في خياراتهم الوطنية، وتقرير مصيرهم، والسبب حلم تافه لدى قوى البغي، بأن يبقى الليبيون رهائن و أسرى في غابة البؤس التي يحكمونها “باسم الله طبعا”، والمؤكد أن الليبيين انتصروا عليهم وقضوا على أحلامهم النتنه، في جرنا كالأنعام، لنشهد الصلب والجلد والذبح في ميادين عدالتهم”، بحسب قوله.

واختتم البيوضي تصريحه قائلا “إن زمن الإرهاب و داعميه وخدمه انتهى في ليبيا لغير رجعه، أما التائبون والمعتدلون فقد عادوا لحظيرة الضلال بل هم اليوم أضل سبيلا، و لن يثني الليبيين بعض من ذئابهم المنفردة وانغماسييهم وقتلتهم المأجورين، فهم زبد سيذهب جفاء، و نحن شعب مقاوم ومنتصر، و بالرغم التضحيات الجسام، فإن مشروع استعادة الدولة يمضي راسخا، وسيجتث البغاة المعتدين”، بحسب وصفه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية