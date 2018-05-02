الحكومة المؤقتة : جماعة الإخوان شنت حملة شعواء ضد الإنتخابات قبل الهجوم على المفوضية

ليبيا – دانت الحكومة الليبية المؤقتة في بيان لها الهجوم الإرهابي الذي وصفته بـ”الغادر والجبان” الذي استهدف مقر المفوضية العليا للانتخابات في مدينة طرابلس، مترحمةً على أرواح الشهداء الذين سقطوا ضحية هذا الحادث المأساوي.

الحكومة المؤقتة قدمت في بيانها الذي تلقت المرصد نسخة منه بخالص التعازي إلى أسر الضحايا الأبرياء ، معربةً عن أملها في أن يمن الله بالشفاء العاجل على الجرحى.

وأكد البيان على أن هذا الهجوم الانتحاري الجبان ماهو إلا محاولة يائسة من قبل هؤلاء الإرهابيين وداعميهم لتعطيل المسار الديمقراطي في ليبيا ، مبينةً بأنها تابعت الحملة التى وصفتها بـ” الشعواء” التي شنتها “جماعة الإخوان المتأسلمين” التى وصفها البيان بـ” الإرهابية ” وكل من يدور في فلكها من خلال رفضها للعملية الانتخابية المزمع عقدها نهاية هذا العام لإنهاء حالة الانقسام السياسي الحاد الذي تشهده البلاد.

وأضاف البيان :” إن هذا الهجوم الإرهابي يأتي تنفيذا لمخططات هذه الحملة الشرسة التي تريد تقويض المسار الديمقراطي عبر صناديق الاقتراع التي ترفض هذه الجماعات المتطرفة بأن تكون على رأس السلطة في ليبيا”.

وتعهدت الحكومة المؤقتة في ختام بيانها بأنها لن تتوقف عن محاربة الإرهاب والتطرف ودعم القوات المسلحة العربية الليبية حتى ينعم كل مواطن ليبي بالأمان ويمارس حقه الديمقراطي بحرية كاملة.

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