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حصيلة الهجوم الانتحاري على مقر المفوضية

تم النشر منذُ 35 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني أن حصيلة ضحايا الهجوم الانتحاري الذي استهدف مقر مفوضية الانتخابات في طرابلس ارتفعت إلى 12 قتيلاً و 7 جرحى.

وأوضحت الوزارة أن مستشفى الهضبة العام استقبل 2 من القتلى، يرتديان زي الشرطة، بينما وصلت 3 جثث إلى مصحة دار الشفاء في منطقة غوط الشعال، بينهم مدنيين اثنين وآخر يرتدي ملابس الشرطة.

كما استقبل مستشفى شارع الزاوية جثتين، بينما وصلت 3 حالات إصابة حرجة إلى مستشفى ابو سليم، وفارقت الحياة هناك.

ووصلت إلى مصحة الفردوس 4 حالات إصابة، بينهم 2 بحالة حرجة، وتتواجد داخل مستشفى شارع الزاوية امرأة أصيبت خلال الهجوم الإرهابي، وهي بحالة مستقرة.

ووصل رجل بحالة إغماء إلى  مستشفى ابو سليم للحوادث، بينما يتلقى مواطن آخر العلاج بمصحة المختار بطرابلس.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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