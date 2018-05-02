تفجير مفوضية الانتخابات..معتوق: تفجير طرابلس الإرهابي ناقوس خطر حقيقي

وصف الكاتب الصحفي، عبد الحكيم معتوق، الهجوم الإرهابي الذي تعرض له مقر المفوضية العليا للانتخابات، اليوم الأربعاء، بأنه ” ناقوس خطر حقيقي”.

وقال معتوق، في تصريح خاص لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية”، “حادث اليوم يذكرني بنبأ مقتل “أبومصعب الزرقاوي” وكيف لم تأخذ الأمم المتحدة وقتذاك تهديدات الإرهابيين بالانتقام على محمل الجد، حتى تحولت كل المدن العراقية تحت سيطرت داعش، عمل صغير جبان أضحى من خلاله مصير وطن في قبضة “الزعران” وشعب مكلوم ومهان، من العمليات الانغماسية في شهر رمضان، إلى سبي النساء وبيعهن كجواري، نهاية بأطفال وشيوخ يلوكهم الجوع والحرمان”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية