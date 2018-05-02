أبو الغيط: الاعتداء الإرهابي لن يثني ليبيا عن تحقيق المصالحة الوطنية

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط،، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات صباح اليوم الأربعاء.

وصرح الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن أبو الغيط عبر عن استنكاره الشديد لهذا العمل الإرهابي الخسيس، وقدم خالص تعازيه لأسر الضحايا الذين سقطوا جراء الهجوم وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.

وأكد المتحدث الرسمي، أن هذا الاعتداء الإرهابي لن يثني الشعب الليبي عن استكمال مسيرته نحو تحقيق المصالحة الوطنية وبناء مؤسسات الدولة، وإتمام الاستحقاقات الدستورية والانتخابية التي يتطلع إليها، مجدداً في هذا الصدد التزام الجامعة العربية بمرافقة الليبيين في هذه المسيرة، والوقوف إلى جانبهم لمكافحة الإرهاب والقضاء على الخطر الذي تشكله على أمن واستقرار البلاد.

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