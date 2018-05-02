المتوسط:

أدانت الحكومة الليبية المؤقتة، خلال بيان لها، الهجوم الإرهابي الغادر والجبان الذي استهدف مقر المفوضية العليا للانتخابات في مدينة طرابلس، اليوم الأربعاء.

وأكدت الحكومة الليبية المؤقتة، ” إنها تتقدم بخالص تعازينا إلى أسر الضحايا الأبرياء، وتعرب عن أملنا في أن يمن الله بالشفاء العاجل على الجرحى، ونؤكد بأن هذا الهجوم الانتحاري الجبان ما هو إلا محاولة يائسة من قبل هؤلاء الإرهابيين وداعميهم لتعطيل المسار الديمقراطي في ليبيا”.

وأضافت الحكومة المؤقتة، ” لقد تابعنا الحملة الشعواء التي شنتها جماعة الإخوان المتأسلمين الإرهابية وكل من يدور في فلكها من خلال رفضها للعملية الانتخابية المزمع عقدها نهاية هذا العام لإنهاء حالة الانقسام السياسي الحاد الذي تشهده البلاد”.

وأكملت الحكومة المؤقتة،” إن هذا الهجوم الإرهابي يأتي تنفيذا لمخططات هذه الحملة الشرسة التي تريد تقويض المسار الديمقراطي عبر صناديق الاقتراع التي ترفض هذه الجماعات المتطرفة بأن تكون على رأس السلطة في ليبيا”.

وأوضحت الحكومة المؤقتة، ” إنها لن تتوقف عن محاربة الإرهاب والتطرف ودعم القوات المسلحة العربية الليبية حتى ينعم كل مواطن ليبي بالأمان ويمارس حقه الديمقراطي بحرية كاملة”.

The post الحكومة المؤقتة: ” تفجير المفوضية ” يأتي ضمن حملة الإخوان الشعواء الرافضة للانتخابات appeared first on صحيفة المتوسط.

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