الرئاسي :التفجير الذي طال المفوضية لن يثنينا عن إجراء الإنتخابات

ليبيا – أكد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في بيان له اليوم الأربعاء أنه يتابع تداعيات الهجوم الإنتخاري الغادر الذي استهدف مقر المفوضية الوطنية العليا للإنتخابات من قبل مجهولين والذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

الرئاسي أشار في بيانه الذي تلقت المرصد نسخة منه بأن هذا الهجوم لن يثني حكومة الوفاق الوطني عن دعم المفوضية الوطنية العليا للإنتخابات والتزام الحكومة بالمسار الديمقراطي لإجراء الإنتخابات التي ستصل بليبيا إلى بر الأمان.

وأضاف بأن المجلس قد وجه تعليماته إلى الجهات ذات العلاقة لتقديم الدعم والمساندة للمتضررين من الهجوم الغادر.

يشار الى أنه قد قام مسلحون صباح اليوم الثلاثاء بتنفيذ هجوم انغماسي على مقر المفوضية العليا للانتخابات بمنطقة غوط الشعال في طرابلس من خلال مهاجمة المبنى وقتل عنصرين من عناصر الحراسة قبل اقتحام المبنى.

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