ليبيا: قتلى في هجوم “انتحاري” استهدف مفوضية الانتخابات في طرابلس

أعلنت مصادر رسمية ليبية أن هجوما انتحاريا استهدف مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في طرابلس الأربعاء، مسفرا عن مقتل 11 شخصا على الأقل. وقال مدير مكتب إعلام المفوضية خالد عمر إن من بين القتلى ثلاثة موظفين وأربعة من قوات الأمن المحلية.

قتل 11 شخصا على الأقل الأربعاء في هجوم “انتحاري” استهدف “المفوضية الوطنية العليا للانتخابات” الليبية في العاصمة طرابلس، كما أفادت سلطات البلاد.

وقال مدير مكتب إعلام المفوضية خالد عمر إن مجموعة من المتشددين بينهم انتحاريان اقتحموا مقر المؤسسة فقتلوا 11 شخصا على الأقل وأضرموا النيران في المبنى، مضيفا أن قوات الأمن تبادلت إطلاق النار مع المهاجمين للسيطرة على المبنى.

وذكر عمر: “رأيت انتحاريين اثنين بنفسي وكانا يصيحان الله أكبر” مضيفا أنه رأى أشلاء الانتحاريين مبعثرة على الأرض. وتابع: “انتحاري فجر نفسه داخل المقر وآخرون أشعلوا النار في جزء من المبنى… نحن الموظفون خارج المكان والأمن يتعامل مع الحادثة”.

وقال إن من بين القتلى ثلاثة موظفين وأربعة من قوات الأمن المحلية. من جهتها، أكدت وزارة الصحة أن هناك 11 قتيلا وجريحين.

و يهدف الهجوم على ما يبدو لتعطيل جهود تنظيم الانتخابات بنهاية العام في إطار مسعى تقوده الأمم المتحدة لتوحيد البلاد وإعادة الاستقرار إليها بعد سنوات من الاضطرابات.

وسجلت المفوضية مؤخرا نحو مليون ناخب جديد في أنحاء ليبيا رغم أن موعد التصويت لم يتحدد.

وهذا الهجوم الأول من نوعه في طرابلس منذ عدة سنوات، إذ إن العنف فيها اقتصر في الآونة الأخيرة على اشتباكات محدودة بين جماعات مسلحة.

وأظهرت صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي دخانا أسود كثيفا يتصاعد من مقر المفوضية في حي غوط الشعال إلى الغرب من وسط طرابلس.

وبحسب مسؤولين ليبيين وغربيين، فإن متشددين بينهم مقاتلون يدينون بالولاء لتنظيمي “الدولة الإسلامية” و”القاعدة” يتركزون الآن في مناطق صحراوية نائية لكن هناك خلايا نائمة لهم أيضا في مدن ساحلية بينها طرابلس.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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