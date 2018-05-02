الحكومة المؤقتة: الإرهاب يهدف إلى تعطيل المسار الديمقراطي في ليبيا

أدانت الحكومة الليبية المؤقتة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر المفوضية العليا للانتخابات في مدينة طرابلس.

وبينت الحكومة في بيان، أن هذا الهجوم الجبان ماهو إلا محاولة يائسة من قبل هؤلاء الإرهابيين وداعميهم لتعطيل المسار الديمقراطي في ليبيا.

ووفقاً لبيان الحكومة المؤقتة، أن هذا الهجوم يأتي تنفيذاً لمخططات هذه الحملة الشرسة التي تريد تقويض المسار الديمقراطي عبر صناديق الاقتراع التي ترفض هذه الجماعات المتطرفة بأن تكون على رأس السلطة في ليبيا.

وجددت الحكومة في ختام بيانها، محاربتها الإرهاب والتطرف، إلى جانب دعم القوات المسلحة.

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