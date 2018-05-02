السراج يعلن الحداد على ضحايا هجوم المفوضية ويؤكد : هجوم إرهابي وكان مبيتاً

ليبيا – أدان رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بأقسى عبارات الإدانة والإستنكار الهجوم الإرهابي البشع المبيت على مقر المفوضية العليا للإنتخابات في منطقة غوطة الشعال بالعاصمة طرابلس.

السراج تقدم في بيان له تلقت المرصد نسخة منه بأحر التعازي والمواساة لأسرة المواطنين الذين قضوا جراء هذا الهجوم الإرهابي داعياً بأن يعجل الله بشفاء المصابين.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي على أنه لا تسامح مطلقاً مع قتل وترويع المواطنين الليبيين، محذراً من يقفون على هذا العمل الإرهابي بأنهم لن يفلتو من العقاب ولن يجدوا أي مكان آمن في ليبيا.

وإعتبر أن هذه العملية الإرهابية ما هي إلا محاولة بائسة لتعطيل المسار الديمقراطي وإجهاض التجربة الديمقراطية في مهدها ورغم بشاعتها لن تثني الليبيين مطلقاً عن المضي قدماً في هذا المسار الذي ارتضاه الشعب.

السراج أشار إلى أن مثل هذه الجرائم لن تزيدهم سوى الإصرار على الإتحاد جميعاً في مواجهتها ومحاربة الإرهاب بكل صوره وأشكالة إلى أن تتطهر البلاد من شروره، معلناً الحداد العام لمدة ثلاثة أيام في البلاد على ضحايا الهجوم.

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