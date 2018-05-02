ليبيا : 11 قتيلا في هجوم ارهابي على مقرّ مُفوّضية الانتخابات

قتل 11 شخصاً بينهم رجال شرطة وانتحاريون، اليوم الأربعاء، في هجوم استهدف مقر المفوضية العليا للانتخابات في العاصمة الليبية طرابلس الغرب، أعقبته اشتباكات.

وأعلنت مستشفى الحوادث في منطقة أبوسليم بالعاصمة الليبية، ارتفاع عدد قتلى الهجوم الانتحاري بالمفوضية الوطنية للانتخابات الليبية إلى 11 قتيلاً.

وذكرت المستشفى وفق ما نقل موقع “المتوسط” الليبي، أن هناك جرحى استقبلهم المستشفى وإمكانيات المستشفى ضعيفة جداً.

وسبق أن نقل تلفزيون “218” الليبي عن المدير العام للمفوضية، سعيد القصبي، قوله: إن “7 قتلى سقطوا في الهجوم الإرهابي على مقر المفوضية”، موضحاً أن “انتحاريين فجرا نفسيهما بحزام ناسف داخل أسوار مقر المفوضية”.

من جهته قال المتحدث باسم المفوضية خالد عمار لـ”رويترز”، والذي فر مع موظفين آخرين عند وقوع الهجوم، إن المهاجمين دخلوا المقر وأشعلوا النار فيه.

وأشارت مصادر ليبية إلى وقوع اشتباكات بين مليشيات مسلحة وقوات حرس المفوضية في أعقاب الهجوم.

وفي السياق ذاته ذكرت وكالة الأناضول نقلاً عن مصدرٍ لم تسمه، أن عناصر مسلحة تابعة لتنظيم “داعش” هي من هاجمت مقر المفوضية الكائن في منطقة “غوط الشعال”.

وكالات

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