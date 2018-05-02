فيديو.. آثار تفجير مقر المفوضية العليا الانتخابات في غوط الشعال بطرابلس اليوم

تعرض مقر مفوضية الانتخابات بمنطقة غوط الشعال بالعاصمة طرابلس لتفجير انتحاري صباح اليوم من قبل مسلحين يرتدون أحزمة ناسفة، ما أدى لسقوط عدد من القتلى والجرحى من العسكريين والمدنيين.

وعن حيثيات الهجوم الدامي قال مدير الإدارة العامة للأمن المركزي محمد الدامجة إن المسلحين قاموا بتصفية عناصر الحراسة ثم اقتحموا المقر ، وإن أحد الأمنيين داخل المقر أبلغ إدارة الأمن المركزي، بالحادث.

وأفاد مدير المستشفى الميداني طرابلس عبد الدايم الرابطي لقناة ليبيا الأحرار بوصول 13 جثة إلى مستشفيات العاصمة سقطوا إثر تفجير مقر مفوضية الانتخابات.

وسيطرت قوات الامن المركزي على مقر المفوضية بعد إخماد الحريق الذي اندلع به بعد تفجيره.

وفيما يلي فيديو يوضح آثار تفجير مقر المفوضية العليا الانتخابات في غوط الشعال اليوم نقلا عن يوتيوب: