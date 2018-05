السراج: ” تفجير المفوضية” لن يثنينا عن المضي قدما في المسار الذي ارتضاه الشعب

المتوسط:

دان فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني حادث تفجير مبنى المفوضية العليا للانتخابات في طرابلس، اليوم الأربعاء.

وأكد السراج، خلال بيان له، ” أنه يستنكر بأقسى عبارات الإدانة والاستنكار الهجوم الإرهابي البشع المميت على المقر المفوضية العليا للانتخابات في منطقة غوطة بطرابلس”.

وأكمل السراج،” أنه يتقدم بأخر التعازي والمواساة لأسرة المواطنين الذين قضوا جراء هذا الهجوم الإرهابي وندعو الله إن يعجل بشفاء المصابين ونؤكد بأنه لا تسامح مطلقا مع قتل وترويع المواطنين الليبيين”.

وأوضح السراج، ” على من يقفون وراء هذا العمل الإرهابي أن يعلموا بأنهم لن يفلتوا من العقاب ولن يجدوا أي مكان أمن في ليبيا، وإن هذه العملية الإرهابية ما هي إلا محاولة يائسة بائسة لتعطيل المسار الديمقراطي وإجهاض التجربة الديمقراطية في مهدها وهي رغم بشاعتها لن تثنينا مطلقا عن المضي قدما في هذا المسار الذي ارتضاه الشعب”.

وأضاف السراج، ” ورغم الحزن الذي يفلنا إلا أن هذه الجرائم لن تزيدنا سوى الإصرار على أن نتحد جميعا في مواجهتها ومحاربة الإرهاب بكل صوره وأشكاله وإلى أن تتطهر بلادنا من شروره ولقد تقرر إعلان الحداد العام لمدة ثلاثة أيام في البلاد على ضحايا هذا الهجوم الإرهابي”.

