«السايح»: قواعد بيانات الناخبين لم تتأثر باستهداف المقر والمفوضية قوية وتستطيع تنظيم الانتخابات

قال رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، إن «قواعد بيانات الناخبين لم تتأثر باستهداف المقر».

وأضاف «السايح» خلال مؤتمر صحفي ضم وزير داخلية حكومة الوفاق، العميد عبدالسلام عاشور، عقد الأربعاء 2 مايو، أن «جميع بيانات الناخبين محفوظة ولم تصلها أيدي العبث، وأن المفوضية ما زالت قوية وتستطيع تنظيم الانتخابات».

من جانبه قال العميد عبدالسلام عاشور، «هذا العمل الارهابي الغادر لن يثني حكومة الوفاق الوطني عن دعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات حتى نصل بليبيا إلى بر الأمان».

يذكر أن مبنى المفوضية العليا للانتخابات تعرض لتفجير، صباح اليوم الأربعاء بالعاصمة طرابلس، وخلف أكثر من 10 قتلى جراء الهجوم.

