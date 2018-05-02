عاشور والسايح يكشفان تفاصيل التفجير الإرهابي بمقر المفوضية

عقد وزير الداخلية المفوض في حكومة الوفاق الوطني العميد عبد السلام عاشور، مؤتمراً مع رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عماد السايح للوقوف على مجريات التفجير الإرهابي الذي استهدف مقر المفوضية العليا للانتخابات اليوم الأربعاء.

وبين السايح خلال المؤتمر، أن قاعدة البيانات والمعلومات في المفوضية مازالت آمنة ولم تتعرض لأي أذى يذكر، مؤكداً إمكانية استخدامها في العملية الانتخابية.

من جهته قال وزير الداخلية المفوض في حكومة الوفاق عبد السلام عاشور، أن استهداف المؤسسات الأمنية، عملية تحدث في كل الدول.

وحول هوية منفذي التفجير، بين عاشور، أن التحقيقات لازالت جارية، مبيناً أن الحصيلة حتى الآن بلغت 14 شهيداً، منهم اثنان من الشرطة، وعنصرين إرهابيين، مبيناً أن باقي الضحايا من الموظفين المدنيين العاملين بالمفوضية العليا للانتخابات.

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