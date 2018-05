المتوسط:

أكد عضو مجلس النواب أيمن سيف نصر، ” ألم يأن لنا أن نوقن أننا نحن فقط من يتكبد الخسارة في فلذات أكبادنا وإخوتنا وأصدقائنا “، وذلك تعليقا على حادث تفجير مبنى المفوضية العليا للانتخابات بطرابلس.

وأكمل سيف نصر، ” إننا نستنزف مقدرات بلادنا ونحرق أنفسنا خوفاً وقهراً دون استثناء الأمم التي تختلف دينياً وعرقياً تفاوضت بعد مذابح وتعيش في سلام رغم أن اتفاقات السلام فيها لم تكن منصفة ولكنها كانت كافية لتوفير الأمن لشعب يريد التعايش في سلام التوتسي والهوتو وبعد مجازر ازهقت مئات الآلاف يعيشون في سلام وكذلك البوسنيون في البوسنة مع صربها و كرواتها بعد حرب مدمرة لثلاث سنوات”.

وأضاف نصر،” نحن إخوة في الدين والوطن والدم والجوار و لا يفرقنا ما كان يفرق هؤلاء بحق من خلق الكون و جعل لكم في نبيكم الأسوة الحسنة اتقوا الله في دماءكم و بلادكم و بالرغم من كل ما يحدث و بإذن الله”.

وأوضح نصر، ” لدي ثقة بأن استقرارك يا بلادي سيكون قريباً و ستنعم أيها الليبي و تقر عينك بجوار إخوتك في خير بلادك اللهم احفظ بلادي و أهلها و أتمم علينا بفضلك نعمة الاستقرار”.

The post النائب أيمن سيف نصر: نستنزف مقدرات ليبيا ونحرق أنفسنا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية