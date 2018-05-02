تفجير مفوضية الانتخابات.. داخلية الوفاق تكشف تفاصيل الهجوم

قال وزير الداخلية بحكومة الوفاق عبد السلام عاشور إن تفجير مقر المفوضية بالعاصمة طرابلس خلف مبدئيا 14 قتيل إلا أن العدد مرشح للازدياد لان هناك عدد من الجرحى.

وقال عاشور في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح إن من بين القتلى عنصران اثنان من الشرطة والباقي من منفذي الهجوم وموظفي المفوضية.

وتحدث عاشور عن تفاصيل الهجوم قائلا إن مهاجمين اثنين قاما بتبادل إطلاق النار مع الأجهزة الأمنية كما أطلقوا النار داخل المفوضية ثم فجروا أنفسهم لذلك زاد عدد الضحايا.

وأشار عاشور إلى أن هوية المنفذين غير معروفة حتى الآن حيث أن نتائج التحقيقات لم تظهر بعد موضحا انه جرى تشكيل لجان تحقيق مؤلفة من كل الأجهزة الأمنية.

وأضاف أن هذه العمليات تحدث حتى في اكبر الدول ولا نقول إن عندنا قوة أمنية كبيرة لكن الارتخاء الأمني موجود في كل الدول.

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