نجاة رئيس قسم الهندسة بمعهد المهن الشاملة من محاولة اغتيال بدرنة

المتوسط

نجا المهندس ورئيس قسم الهندسة في معهد المهن الشاملة، عبدالمنعم عبدالرازق لجهر الشاعري، من محاولة اغتيال بعدما أقدم مسلحين يستقلون سيارة «شفر» بيضاء اللون بإطلاق الرصاص نحوه أثناء خروجه من منزله اليوم الأربعاء، بمنطقة، أمبخ القروض، المتاخمة لمدينة درنة من غربها.

وأوضحت مصادر، أن «لجهر» أصيب جراء الحادث بـ 5 طقات اثنان أصابته إصابه مباشره والبقية أصابت هيكل السيارة التي كان يستقلها نوع «انترا» بيضاء اللون.

وعلى إثرها تم نقل «لجهر» إلى غرفة العمليات بمستشفى الهريش في مدينة درنة، مشيرًا إلى أن العملية التي وراء استهدافه لم يتم التأكد منها إن كانت بدافع سياسي وهذا بحكم تأييده للقوات المسلحة الليبية أو جنائية.

