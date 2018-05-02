السراج يعلن الحداد ثلاثة أيام على ضحايا تفجير المفوضية

أعلن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، الأربعاء، الحداد العام ثلاثة أيام على ضحايا الهجوم “الإرهابي” على مقر المفوضية العليا للانتخابات في طرابلس واصفا إياه بالعمل “البشع المبيت”.

وأدان السراج، في بيان له نشر على الصفحة الرسمية لحكومة الوفاق، الهجوم واصفا إياه بالمحاولة اليائسة لتعطيل المسار الديمقراطي، وإجهاض التجربة الديمقراطية في البلاد، موضحا أن من يقفون وراءه لن يفلتوا من العقاب، ولن يجدوا أي مكان آمن لهم في ليبيا.

وشدد السراج على محاربة الإرهاب بشتى أشكاله في جميع أنحاء البلاد، مؤكدا عزمه المضي قدما في المسار الديمقراطي الذي ارتضاه الشعب، وفق قوله.

يشار إلى أن وزارة الداخلية بحكومة الوفاق أعلنت 14 قتيلا و19 جريحا نتيجة أولية للهجوم على مقر المفوضية العليا للانتخابات بمنطقة غوط الشعال في طرابلس.

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