موظفو مصلحة الأحوال بنغــازي يناشدون إيقاف التدخلات في عمل المصلحة

ناشد موظـــــفو مصلحة الأحوال المدنية بنغازي، وقف هذه التدخلات من عدة جهات وبشكل عاجل لإنقاذ المصلحة من الانهيار، بعد أن وصلت إلى درجة كبيرة من المهنية والدقة والإتقان للحفاظ على الهوية الليبية من الضياع والتزوير.

وطالب موظفو المصلحة في بيان، رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح القائد الأعلى للقوات المسلحة العربية الليبية، والقـــــائد العام للقوات المسلحة المشير أركان خليفة حفتر، بالإضافة إلى رئيس الوزراء عبدالله الثني، والحاكم العسكري درنة بن جواد ورئيس أركان القوات المسلحة الفريق عبدالرازق الناظوري إيقاف هذه التدخلات.

ووفقاً للبيان،أن الإرباك في العمل داخل الإدارة، جاء نتيجة للضغوطات التي تتعرض لها مصلحة الأحوال المتمثلة في رئيسها ونائبه، ورئيس إدارة مباحث الأحوال المدنية، وتعرضهم للتدخلات الخارجية في اختصاص المصلحة الأمر.

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