عضو القبائل الليبية: التفجير رسالة من القوة المؤدلجة لعرقلة المسيرة الديمقراطية

أعرب عضو مؤتمر القبائل والمدن الليبية أشرف عبد الفتاح، عن ادانته واستنكاره الشديد للهجوم الانتحاري الغادر الذي استهدف مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وقال عبد الفتاح، في تصريح خاص لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية”، إن هذا التفجير يعد بمثابة رسالة من قبل القوة المؤدلجة للتخريب والفوضى وعرقلة المسيرة الديمقراطية، مؤكدا أن هذا العمل الإرهابي الجبان لن يزيد القبائل الليبية إلا اصرارا على المضي قدما لإنجاز العملية الانتخابية في موعدها.

وطالب عبد الفتاح، رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالاستمرار في خطواته التي تباركها القبائل الليبية للمضي قدما والذهاب إلى بوابة الانتخابات للخروج من نفق الأزمة الليبية، متقدما في الوقت ذاته بأحر التعازي إلى أسر الشهداء، متنميا الشفاء العاجل للجرحى.

كما طالب عضو مؤتمر القبائل والمدن الليبية، المبعوث الأممي غسان سلامة، ومن خلاله المجتمع الدولي بالوفاء بإلتزماته نحو الشعب الليبي الذي اختار أن تكون العملية الانتخابية القادمة هي الموعد النهائيـ وذلك لإنهاء العبث والفوضى وانتشار السلاح في بلانا الحبيية ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية