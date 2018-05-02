سجلات الناخبين تنجو من تفجير المفوضية

بعد وقت قصير على التفجير الذي استهدف مقر المفوضية العليا للانتخابات، الأربعاء، طمأن رئيس المفوضية عماد السايح خلال مؤتمر صحفي، بأن سجلات الناخبين سليمة ولم تتعرض لأذى جراء العمل الإرهابي.

وأوضح السايح خلال مؤتمر صحفي بمشاركة وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق الوطني، عبد السلام عاشور، أن سجلات الناخبين جاهزة لتكون قيد الاستخدام خلال ساعات، مُشيراً إلى أن المفوضية تحتفظ بقاعدة بيانات احتياطية كانت قد أعدتها مسبقاً تحسباً لمثل هذه الحوادث.

وأشار رئيس المفوضية إلى أن الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر زادها إصراراً على أن تتقدم أكثر في تجهيزاتها للمرحلة الانتخابية.

وقال السايح أن تفجير المفوضية جاء بهدف عرقلة رغبات الليبيين الذين اختاروا الديمقراطية لبناء مستقبلهم ومستقبل أبناءهم، لافتاً إلى أنهم اليوم أمام مفترق طرق، إما أن يتفقوا أو يختلفوا ويكون مصيرهم كما حدث اليوم.

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