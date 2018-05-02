تفجير مفوضية الانتخابات.. سلامة: آمل إنهاء المراحل الانتقالية

أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ان الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا غسان سلامة تواصل مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح وقدم له واجب العزاء بالضحايا الأبرياء الذين وقعوا اليوم الأربعاء وأكد له على دعم الأمم المتحدة المتواصل للمفوضية وللعملية الانتخابية في ليبيا.

ونقلت البعثة في تدوينة لها بموقع “فيسبوك” عن سلامه قوله “ان هذا الاعتداء الجبان الذي تعرض له هذا الصرح الديمقراطي اليوم هو عدوان مباشر على الشعب الليبي وعلى إرادته ببناء دولة مدنية عادلة كما على أمله بإيجاد مخارج تنهي المراحل الانتقالية وترسي بالطمأنينة والاستقرار على المشهد الليبي”.

وكانت البعثة أعربت عن إدانتها للهجوم مقدمة التعازي إلى عائلات الضحايا الذين سقطوا اليوم كما تمنت للجرحى الشفاء العاجل، مؤكدة أن هذه الاعتداءات الإرهابية لن تثني الليبيين عن المضي قدما في مسيرة إرساء الوحدة الوطنية ودولة القانون والمؤسسات.

ودعت البعثة، جميع السلطات الليبية لملاحقة المجرمين والاقتصاص منهم بأسرع وقت.

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