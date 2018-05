” داخلية المؤقتة”: لن نتوقف عن محاربة الإرهاب ودعم الجيش حتى ننعم بالأمان

المتوسط:

أكدت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة، إنها تدين الهجوم الإرهابي الغادر والجبان الذي استهدف مقر المفوضية العليا للانتخابات في مدينة طرابلس، وتترحم على أرواح الشهداء الذين سقطوا ضحية هذا الحادث المأساوي.

وأضافت وزارة الداخلية، ” إنها تتقدم بخالص تعازينا إلى أسر الضحايا الأبرياء، ونعرب عن أملنا في أن يمن الله بالشفاء العاجل على الجرحى، ونؤكد بأن هذا الهجوم الانتحاري الجبان ما هو إلا محاولة يائسة من قبل هؤلاء الإرهابيين وداعميهم لتعطيل المسار الديمقراطي في ليبيا”.

وأكملت الوزارة، “إن هذا الهجوم الإرهابي يأتي تنفيذا لمخططات هذه الحملة الشرسة التي تريد تقويض المسار الديمقراطي عبر صناديق الاقتراع التي ترفض هذه الجماعات المتطرفة بأن تكون على رأس السلطة في ليبيا”.

وشددت الوزارة، ” إنها لن تتوقف عن محاربة الإرهاب والتطرف ودعم القوات المسلحة العربية الليبية حتى ينعم كل مواطن ليبي بالأمان ويمارس حقه الديمقراطي بحرية كاملة وبذلك تدعو كافة منتسبي هيئة الشرطة لتوحيد وتكثيف الجهود للقضاء على الإرهاب في كافة ربوع بلادنا الحبيبة”.

