تنظيم “داعش” يتبنى تفجير المفوضية العليا للانتخابات

طرابلس-العنوان

أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في منطقة غوط الشعال بطرابلس صباح اليوم الأربعاء والذي أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وأكدت وكالة أعماق الإخبارية التابعة لتنظيم “داعش” في بيان لها أصدرته اليوم عن تبنيه للتفجير الإرهابي الذي استهدف مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وقد هاجم عنصرين من التنظيم الإرهابي يرتديان أحزمة ناسفة مقر المفوضية واشتبكا مع رجال الأمن داخله، وبعد تضييق الخناق عليهما فجر أحدهما نفسه داخل أروقة مبنى المفوضية مخلفا قتلى وجرحى.

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