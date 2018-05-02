تفجير مفوضية الانتخابات.. داخلية المؤقتة تكشف أهداف الإرهابيين

دانت وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة الهجوم الذي استهدف مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالعاصمة طرابلس.

وقالت الحكومة في بيان اطلعت بوابة إفريقيا الإخبارية على نسخة منه “نتقدم بخالص تعازينا إلى أسر الضحايا الأبرياء، ونعرب عن أملنا في أن يمن الله بالشفاء العاجل على الجرحى، ونؤكد بأن هذا الهجوم الانتحاري الجبان ما هو إلا محاولة يائسة من قبل هؤلاء الإرهابيين وداعميهم لتعطيل المسار الديمقراطي في ليبيا”.

وأضافت الحكومة أن “هذا الهجوم الإرهابي يأتي تنفيذا لمخططات هذه الحملة الشرسة التي تريد تقويض المسار الديمقراطي عبر صناديق الاقتراع التي ترفض هذه الجماعات المتطرفة بأن تكون على رأس السلطة في ليبيا”.

وتابعت “إن وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة لن تتوقف عن محاربة الإرهاب والتطرف ودعم القوات المسلحة العربية الليبية حتى ينعم كل مواطن ليبي بالأمان ويمارس حقه الديمقراطي بحرية كاملة وبذلك تدعو كافة منتسبي هيئة الشرطة لتوحيد و تكثيف الجهود للقضاء على الإرهاب في كافة ربوع بلادنا الحبيبة”.

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