وصول وزير الخارجية الليبي إلى موسكو في زيارة تستغرق يومان لتعزيز التعاون بين البلدين

عين ليبيا

وصل بعد ظهر اليوم الأربعاء إلى مطار فنكوفوا بالعاصمة موسكو الوزير محمد الطاهر سيالة وزير الخارجية في زيارة رسمية لجمهورية روسيا الإتحادية.

حيث سيجري سيالة العديد من اللقاءات الهامة لبحث العلاقات الثنائية والتعاون في الملفات والقضايا ذات الأهتمام المشترك وسيستعرض في لقاءته المتنوعة آخر المستجدات و التطورات السياسية الأخيرة في ليبيا أمام المسؤولين الروس والمتغيرات الجديدة الراهنة في ليبيا والمنطقة والعالم بالإضافة إلى مناقشة التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود وملف التعليم والتدريب للشباب الليبي في المجالين الأمني والعسكري.

كما سيتباحث مع المسؤولين الحكوميين الروس وكبار مدراء الشركات الكبرى الروسية ملفات التعاون في قطاعات النفط والغاز والطاقات المتنوعة ومشروعات السكك الحديدية كما ستتناول المباحثات و المشاورات إمكانية استيراد الحبوب و الأعلاف لليبيا وسيطرح الوزير محمد سيالة الرغبة الجدية لحكومة الوفاق الوطني لشراء مادة القمح لتغطية احتياجات السوق الليبي العام القادم 2019 بما يعزز الاحتياطي الليبي من مادة القمح كما سيناقش مع مسؤولي الحكومة الروسية أهمية العمل على البدء في التدرج لخطوات تنفيذية لعودة الشركات الروسية لاستكمال تنفيذ المشروعات والعمليات المتعاقد عليها و المتوقفة منذ سنوات في ليبيا.

هذا وستستغرق الزيارة الرسمية لروسيا يومان تتخللها لقاءات هامة واجتماعات متواصلة واستراتيجية لتعزيز التعاون والشراكة الجديدة بين روسيا وليبيا بما تتماشى مع تطورات المسار السياسي والاقتصادي في المشهد الليبي خلال الفترة المقبلة.

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