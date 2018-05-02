مجلس النواب يدين الهجوم الإرهابي على مقر المفوضية بطرابلس

أدان مجلس النواب الليبي، الهجوم الإرهابي على مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الذي وقع اليوم الأربعاء وراح ضحيته عدد من الأبرياء ورجال الأمن.

واستنكر المجلس في بيانه اليوم، “هذا العمل الإرهابي الجبان الذي طال حياة الأبرياء جراء انتشار فكر الإرهاب والتطرف الذي يهدف إلى انتشار الفوضى الخراب والدمار وضرب حياة الأمنين والحيلولة دون قيام دولة المؤسسات وعرقلة العملية الديمقراطية”.

يشار إلى أن مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بمنطقة غوط الشعال في طرابلس، تعرض اليوم الأربعاء لهجوم مسلح، أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وجاء هذا الهجوم على مقر المفوضية عقب اتفاق معظم الأطراف في ليبيا على إجراء انتخابات رئاسية في البلاد قبل نهاية العام الحالي.

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