السراج يعلن الحداد العام 3 أيام على ضحايا هجوم طرابلس

أعلن رئيس المجلس الرئاسي الحداد العام لمدة ثلاثة أيام على ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر المفوضية العليا للانتخابات في منطقة غوط الشعال بالعاصمة بطرابلس.

وأدان السرج بأقصى عبارات الادانة والاستنكار الهجوم البشع مقدما التعازي والمواساة لأسر المواطنين الذين قضوا جراء هذا الهجوم الارهابي، مؤكدا بأنه لا تسامح مطلقا مع قتل وترويع المواطنين الليبيين، وانهم لن يفلتوا من العقاب ولن يجدوا اي مكان آمن في ليبيا .

ووصف رئيس المجلس الرئاسي في البيان الذي أصدره اليوم الاربعاء؛ العملية الارهابية بأنها ماهي إلا محاولة يائسة لتعطيل المسار الديمقراطي واجهاض التجرية الديمقراطية في مهدها ، وهي رغم بشاعتها لن تثنينا مطلقا.

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