صحة الوفاق: ارتفاع عدد قتلى تفجير مفوضية الانتخابات لـ12 قتيلا

طرابلس-العنوان

أكدت وزارة الصحة في حكومة الوفاق مقتل 12 شخصا وإصابة 7 آخرين في تفجير مقر مفوضية الانتخابات بالعاصمة طرابلس، بينهم امرأة حالتها مستقرة بمستشفى شارع الزاوية.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، حصلت العنوان على نسخة منه، أن حصيلة القتلى في مقر مفوضية الانتخابات بغوط الشعال وصل إلى 12 قتيلا وإصابة 7 آخرين، موضحة أن عدد الجثث موزع على عدد من مستشفيات طرابلس منهم جثة واحدة مستشفى الهضبة العام لشخصان يرتديان لباس شرطة، إضافة لجثتين وصلتا إلى مستشفى شارع الزاوية و 3 جثث وصلوا إلى مصحة دار الشفاء بغوط الشعال بينهم مدنيين اثنين وشخص يرتدى لباس شرطة، و5 جثث وصلت إلى مستشفى أبو سليم.

بينما وصلت حصيلة الجرحى إلى 7 أشخاص مصابين منهم امرأة حالتها مستقرة موجودة بمستشفى شارع الزاوية؛ ورجل في حالة إغماء فقط موجود بمستشفى أبوسليم للحوادث بطرابلس.



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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية