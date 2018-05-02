عاشور: الإرهاب سيضرب ليبيا مجدداً

أكد وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق الوطني، عبد السلام عاشور، أن الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر المفوضية في طرابلس لن يكون الأخير وسيتكرر مُجدداً إذا لم يتوحد صف الليبيين في أقرب وقت ممكن.

وأوضح عاشور خلال مؤتمر صحفي، أن تحقيقات الأجهزة الأمنية مازالت جارية بشأن الهجوم على مقر المفوضية ، مشيراً إلى أنه لم يتم الكشف عن هويات منفذي الهجوم الإرهابي حتى الآن.

وقال وزير الداخلية المفوض أن ضحايا العمل الإرهابي بلغ عددهم الأولي 14 قتيلا بينهم 2 من الشرطة والبقية من منفذي الهجوم وموظفي المفوضية الوطنية.

وطالب عاشور كافة الليبيين بالالتفاف على المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والمؤسسات الأمنية لإنجاح الانتخابات والعبور بليبيا إلى بر الأمان.

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