اخبار ليبيا الان

عاشور: الإرهاب سيضرب ليبيا مجدداً

تم النشر منذُ 3 ساعات
تعليق
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق الوطني، عبد السلام عاشور، أن الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر المفوضية في طرابلس لن يكون الأخير وسيتكرر مُجدداً إذا لم يتوحد صف الليبيين في أقرب وقت ممكن.

وأوضح عاشور خلال مؤتمر صحفي، أن تحقيقات الأجهزة الأمنية مازالت جارية بشأن الهجوم على مقر المفوضية ، مشيراً إلى أنه لم يتم الكشف عن هويات منفذي الهجوم الإرهابي حتى الآن.

وقال وزير الداخلية المفوض أن ضحايا العمل الإرهابي بلغ عددهم الأولي 14 قتيلا بينهم 2 من الشرطة والبقية من منفذي الهجوم وموظفي المفوضية الوطنية.

وطالب عاشور كافة الليبيين بالالتفاف على المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والمؤسسات الأمنية لإنجاح الانتخابات والعبور بليبيا إلى بر الأمان.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • سيضرب طرابلس والغرب الليبي ايها الجبناء -لماذا لا تتحالفوا مع الجيش العربي الليبي وافراد الجيش الحقيقين في الغرب الليبي ومحاربة الارهاب وتحويل ليبيا الى دولة امنة واجراء انتخابات

    رد