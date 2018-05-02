داخلية المؤقتة : هجوم مفوضية الانتخابات الانتحاري يهدف الى تعطيل المسار الديمقراطي في ليبيا

ليبيا – دان وزير داخلية المؤقتة المستشار ابراهيم بوشناف في بيان له الهجوم الارهابي الذي وصفه بـ”الغادر والجبان” الذي استهدف مقر مفوضية الانتخابات في مدينة طرابلس ، مترحماً على أرواح الشهداء الذين سقطوا ضحية هذا الحادث المأساوي.

بوشناف تقدم في بيانه الذي تلقت المرصد نسخة منه بأحر التعازي الى اسر الضحايا الابرياء ، معرباً عن أمله في أن يمن الله بالشفاء العاجل للجرحى .

وأكد الوزير في بيانه على أن هذا الهجوم الانتحاري الجبان ما هو الا محاولة يائسة من قبل هؤلاء الارهابيين وداعميهم لتعطيل المسار الديمقراطي في ليبيا ،معتبراً أن هذا الهجوم يأتي لتنفيذا لمخططات هذه الحملة الشرسة التى تريد تقويض المسار الديمقراطي عبر صناديق الاقتراع التى ترفض هذه الجماعات المتطرفة بأن تكون على رأس السلطة في ليبيا .

وأوضح البيان بأن داخلية المؤقتة لن تتوقف عن محاربة الارهاب والتطرف ودعم القوات المسلحة حتى ينعم كل مواطن ليبي بالامان ويمارس حقه الديمقراطي بحرية كاملة ، داعياً منتسبي هيئة الشرطة لتوحيد وتكثيف الجهود للقضاء على الارهاب في كل البلاد.

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