تنظيم ” داعش” يعلن مسئوليته عن حادث ” تفجير المفوضية”

أعلن تنظيم ” داعش” مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في طرابلس، اليوم الأربعاء.

وكان المتحدث باسم المفوضية خالد عمار قد أكد، إن المهاجمين دخلوا المقر وأشعلوا النار فيه عقب اقتحام مبنى المفوضية العليا للانتخابات.

يذكر إن رئيس المفوضية العليا للانتخابات الدكتور عماد السايح، قد أكد إن سجلات الناخبين لم تتعرض للأذى جراء تفجير مبنى المفوضية العليا للانتخابات.

