تفجير مفوضية الانتخابات.. بليحق يدعو لاتخاذ موقف دولي من الداعمين للإرهاب

أكد المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق أن هناك مناطق خاصة في غرب ليبيا كطرابلس تتواجد بها جماعات متطرفة.

وقال بليحق في تصريحات تلفزيونية رصدتها بوابة إفريقيا الإخبارية إن “تفجير مقر المفوضية “لن يثنينا عن المضي قدما في إجراء الانتخابات قريبا” مضيفا انه محاولة لعرقلة خطوات التوجه نحو الانتخابات خاصة بعد أن أعلن رئيس البرلمان عقيلة صالح انه يجب إجراء الانتخابات قبل نهاية العام وكذلك تأكيد اللجنة الرباعية بشأن ليبيا على أهمية الانتخابات لإنهاء الأزمة في البلاد.

وبين بليحق أن المناطق الخاضعة للجيش أصبحت خالية من الجماعات الإرهابية إلا أن هناك مناطق في الغرب مثل طرابلس لازالت تعاني من الجماعات المتطرفة وعلى رأسها تنظيم داعش الذي يرفض فكرة الانتخابات ونتائجها.

وأوضح بليحق أن إصدار قانون الانتخابات ليس أمرا صعبا ويمكن أن يؤديه البرلمان أما الدستور فلازال عليه بعض الجدل ولكن إذا صدقت النوايا فيمكن حل الأمر.

ودعا بليحق المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف من الدول الداعمة للإرهاب وعلى رأسها قطر.

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