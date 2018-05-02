الوطنية لحقوق الإنسان تدعو للتصدي للدول الداعمة للإرهاب

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن إدانتها للهجوم الذي تعرض له مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في طرابلس.

وأوضحت اللجنة في بيان اطلعت بوابة إفريقيا الإخبارية على نسخة منه أن “هذا الاعتداء الإرهابي يأتي في ظل الجهود الكبيرة للمفوضية للإعداد للانتخابات المزمعة قبل نهاية العام الجاري، والتي يجري الاستعداد لها على قدم وساق، وتشرف المفوضية على مجريات العملية الانتخابية بموجب ولايتها، وبالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا”.

وأكدت اللجنة “على دعمها الكامل للمفوضية العليا للانتخابات وللعملية الانتخابية التي تشرف علي إنجازها وللمسار الديمقراطي الذي ينشده الشعب الليبي”.

واعتبرت اللجنة أن “هذا الاعتداء والعمل الإرهابي الجبان الذي تعرض له هذا الصرح الديمقراطي اليوم يمثل عدوان مباشر على الشعب الليبي وعلى إرادته ومطالبه وخياراته في بناء دولة القانون والمؤسسات التي تكفل وتحمي الحقوق والحريات وممارسة حقه القانوني والوطني من خلال الانتخابات والتعددية السياسية والعادلة الاجتماعية”

وأضافت اللجنة أن “هذا الاعتداء الإرهابي لن يثني الشعب الليبي عن المضي قدما ولن يحبط من عزمه وأماله في تحقيق الاستقرار وإنهاء العنف والقضاء على خطر الإرهاب والتطرف واجتثاثه من ليبيا، وكذلك في إنهاء الأزمة السياسية وذلك من خلال إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال العام الجاري باعتبارها الحل الأمثل والشامل للأزمة السياسية التي طال أمدها من اجل إرساء ودولة القانون والمؤسسات”.

وأعربت اللجنة عن “إدانتها للجرائم الإرهابية في ليبيا” مؤكدة “أن أبلغ رد على قوي الإرهاب والتطرف هو في التمسك بالمسار الديمقراطي وبإجراء الانتخابات في مواعيدها، مع بذل كافة الأطراف للجهود الهادفة إلى تخفيف التوتر والاحتقان وضمان السلم والاستقرار وتوفير المناخ الآمن للانتخابات”.

وطالبت اللجنة “مجلس النواب الليبي بسرعة العمل على إعداد قانون إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وإقراره والبت في التجهيز لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بتعاون مع بعثة الأمم المتحدة لدعم في ليبيا والمفوضية العليا للانتخابات” .

وجددت اللجنة “مطالبتها للمجتمع الدولي بضرورة الاضطلاع بدوره في تجفيف منابع تمويل ودعم الجماعات الإرهابية وتوفير الملاذات الآمنة لهم، فضلاً عن التصدي للأطراف والدول الإقليمية الداعمة للجماعات والتنظيمات الإرهابية المتطرفة في ليبيا”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية