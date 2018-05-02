داعش يكشف عن أسماء المحرضين والمنفذين لهجوم مفوضية الانتخابات الانتحاري في طرابلس

ليبيا – أصدر تنظيم داعش الارهابي بياناً بشأن الهجوم الانتحاري الذي نفذه مقاتلوه على مقر المفوضية العليا للانتخابات بمنطقة غوط الشعال في طرابلس .

التنظيم المتطرف أوضح في بيانه الذي اطلعت عليه المرصد أن الهجوم الارهابي تم بأمر ممن أسموه بـ” أبو الحسن المهاجر” ، مبيناً بأن نداء المهاجر يطالب باستهداف كافة مراكز الانتخابات الليبية والداعين لها.

وكشف البيان على أن منفذي الهجوم الانغماسيان وكنيتهم ” أبو أيوب المهاجر وأبو توفيق” انطلقا صباح اليوم نحو المقر الرئيسي للمفوضية العليا للانتخابات التى وصفوها بـ”الشركية” ، مبيناً بأن عناصره المتطرفين قد اشتبكوا مع رجال الامن ودخلوا المقر وقتلوا عدد من المواطنين بحسب البيان.

وأضاف بأن الانغماسيين بعد أن نفذت دخيرتهم فجرا نفسيهما وأن العملية أسفرت عن قتل عدد من المواطنين ورجال الامن واصابة بعض موظفي المفوضية .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية