اجتماع أمني للرئاسي على خلفية الهجوم الإرهابي على المفوضية

طرابلس-العنوان

عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج اليوم الأربعاء اجتماعا طارئا إثر الهجوم الإرهابي على مقر المفوضية العليا للانتخابات بمدينة طرابلس، مع عدد من القيادات الأمنية والعسكرية.

وضم الاجتماع كل من وزير الداخلية ومدير مديرية أمن طرابلس وآمر الحرس الرئاسي ورئيس جهاز المباحث العامة ومعاون رئيس جهاز البحث الجنائي وحضر الاجتماع رئيس المفوضية العليا للانتخابات، لمتابعة الأوضاع الأمنية بعد الهجوم الإرهابي.

وقدم المسؤولون الأمنيون كل حسب اختصاصه تقارير عن الترتيبات التي اتخذت لحفظ الأمن العام وتأمين سلامة المواطنين، وآليات التنسيق بين المراكز والقيادات على مختلف المستويات.

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