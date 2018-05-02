اجتماع أمني طارئ في طرابلس

عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اليوم الأربعاء، اجتماعا طارئا مع عدد من القيادات الأمنية والعسكرية، لمتابعة الأوضاع الأمنية بعد الهجوم الإرهابي على مقر المفوضية العليا للانتخابات في طرابلس.

وقدم المسؤولون الأمنيون تقارير عن الترتيبات التي اتخذت لحفظ الأمن العام وتأمين سلامة المواطنين، وآليات التنسيق بين المراكز والقيادات على مختلف المستويات، وفق بيان لمكتب السراج الإعلامي.

وضم الاجتماع كل من وزير الداخلية ومدير مديرية أمن طرابلس وآمر الحرس الرئاسي ورئيس جهاز المباحث العامة ومعاون رئيس جهاز البحث الجنائي وحضر الاجتماع رئيس المفوضية العليا للانتخابات.

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