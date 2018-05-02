سلامة يتواصل مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عقب التفجير الإرهابي

طرابلس 02 مايو 2018 (وال) – أعلنت البعثة الأممية لدى ليبيا عن تواصل الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا غسان سلامة مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح عقب حادث تفجير مبنى المفوضية.

وقدم المبعوث الأممي، العزاء لأسر ضحايا الهجوم مؤكداً دعم الأمم المتحدة المتواصل للمفوضية وللعملية الانتخابية في ليبيا.

وقال سلامة، إن هذا الاعتداء الجبان الذي تعرض له هذا الصرح الديمقراطي اليوم هو عدوان مباشر على الشعب الليبي وعلى إرادته ببناء دولة مدنية عادلة، آملا بإيجاد مخرج ينهي المراحل الانتقالية وترسي الاستقرار على المشهد الليبي.(وال – طرابلس) أ ف / أ د

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