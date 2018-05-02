اخبار ليبيا الان

داعش يكشف هوية منفذا الهجوم على مفوضية الانتخابات

تم النشر منذُ 2 ساعتين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

 كشف تنظيم داعش الارهابي مسؤوليته عن استهداف مقر المفوضية العليا للإنتخابات في منطقة ” غوط الشعال بطرابلس  ” صباح اليوم الأربعاء 2 مايو 2018 .

وقالت وكالة أعماق التابعة للتنظيم إن العملية نفذها كل من ابوايوب و ابوتوفيق.

وأضافت الوكالة أن منفذا الهجوم استجابا لنداء المتحدث باسم تنظيم داعش الارهابي أبي الحسن المهاجر باستهداف المراكز الشركية والداعين لها  على حد تعبير الوكالة.

يشار الي ان ” أبو الحسن المهاجر ” هو المتحدث الرسمي باسم تنظيم داعش الارهبي بعد ان ولي المنصب في 5 ديسمبر 2016 بعد مقتل المتحدث السابق للتنظيم ” محمد العدناني ” في غارة جوية من قبل طيران التحالف الدولي علي ” حلب ” في أغسطس 2016 .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك