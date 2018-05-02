داعش يكشف هوية منفذا الهجوم على مفوضية الانتخابات

كشف تنظيم داعش الارهابي مسؤوليته عن استهداف مقر المفوضية العليا للإنتخابات في منطقة ” غوط الشعال بطرابلس ” صباح اليوم الأربعاء 2 مايو 2018 .

وقالت وكالة أعماق التابعة للتنظيم إن العملية نفذها كل من ابوايوب و ابوتوفيق.

وأضافت الوكالة أن منفذا الهجوم استجابا لنداء المتحدث باسم تنظيم داعش الارهابي أبي الحسن المهاجر باستهداف المراكز الشركية والداعين لها على حد تعبير الوكالة.

يشار الي ان ” أبو الحسن المهاجر ” هو المتحدث الرسمي باسم تنظيم داعش الارهبي بعد ان ولي المنصب في 5 ديسمبر 2016 بعد مقتل المتحدث السابق للتنظيم ” محمد العدناني ” في غارة جوية من قبل طيران التحالف الدولي علي ” حلب ” في أغسطس 2016 .

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