داخلية المؤقتة تدين تفجير مقر العليا للانتخابات بطرابلس

قرنادة-العنوان

أدانت وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر المفوضية العليا للانتخابات بطرابلس صباح اليوم الأربعاء والذي أوقع 12 عشر قتيل و7 جرحى بحسب صحة الوفاق.

وأكدت الداخلية في بينا لها أصدرته اليوم أن الهجوم الإرهابي ما هو إلا محاولة يائسة من قبل الإرهابيين وداعميهم لتعطيل المسار الديمقراطي عبر صناديق الاقتراع التي ترفضه الجماعات المتطرفة.

وأضاف البيان “إن الداخلية لن تتوقف عن محاربة الإرهاب والتطرف ودعم القوات المسلحة العربية الليبية حتى ينعم كل مواطن ليبي بالأمان ويمارس حقه الديمقراطي بحرية كاملة.

ودعا البيان في ختامه كل منتسبي هيأة الشرطة لتوحيد وتكثيف الجهود للقضاء على الإرهاب في كل ربوع ليبيا.

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