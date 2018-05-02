” السراج” يعقد اجتماعا طارئا مع القيادات الأمنية والعسكرية

المتوسط:

عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اليوم الأربعاء، أثر الهجوم الإرهابي على مقر المفوضية العليا للانتخابات بمدينة طرابلس اجتماعا طارئا، مع عدد من القيادات الأمنية والعسكرية.

وقدم المسئولون الأمنيون كل حسب اختصاصه تقارير عن الترتيبات التي اتخذت لحفظ الأمن العام وتأمين سلامة المواطنين، وآليات التنسيق بين المراكز والقيادات على مختلف المستويات.

تضمن الاجتماع كلا من وزير الداخلية ومدير مديرية أمن طرابلس وآمر الحرس الرئاسي ورئيس جهاز المباحث العامة ومعاون رئيس جهاز البحث الجنائي وحضر الاجتماع رئيس المفوضية العليا للانتخابات.

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