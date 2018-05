«الوطنية لحقوق الإنسان»: اعتداء المفوضية الإرهابي عدوان على الشعب الليبي

المتوسط

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الاّثم الذي تعرض له مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في طرابلس، وأسفر عن وقوع 11 قتيل وعدد من الجرحى والمصابين من بينهم موظفين بالمفوضية وثلاثة عناصر أمن وعدد من المواطنين المدنيين -حسبما أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني بطرابلس- .

وأضاف «البيان» أن هذا الاعتداء الإرهابي يأتي في ظل الجهود الكبيرة للمفوضية للإعداد لمجريات الانتخابات المزمعة قبل نهاية العام الجاري، والتي يجري الاستعداد لها على قدم وساق، وتشرف المفوضية على مجريات العملية الانتخابية بموجب ولايتها، وبالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، على دعمها الكامل للمفوضية العليا للانتخابات وللعملية الانتخابية التي تشرف على إنجازها وللمسار الديمقراطي الذي ينشده الشعب الليبي.

وتابع «البيان» أن «هذا الاعتداء والعمل الإرهابي الجبان الذي تعرض له هذا الصرح الديمقراطي اليوم يمثل عدوان مباشر على الشعب الليبي وعلى إرادته ومطالبة وخياراته في بناء دولة القانون والمؤسسات التي تكفل وتحمي الحقوق والحريات وممارسة حقه القانوني والوطني من خلال الانتخابات والتعددية السياسية والعدالة الاجتماعية».

وتؤكد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، خلال «البيان» «على أن هذه الإعتداء الإرهابي لن يثني الشعب الليبي عن المضي قدما ولن يحبط من عزمه وأماله في تحقيق الاستقرار وإنهاء العنف والقضاء على خطر الإرهاب والتطرف واجتثاته من ليبيا، وكذلك في إنهاء الأزمة السياسية وذلك من خلال إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال العام الجاري باعتبارها الحل الأمثل والشامل للأزمة السياسية التي طال أمدها من أجل إرساء ودولة القانون والمؤسسات».

وأشارت اللجنة الوطنية إلى «إدانتها للجرائم الإرهابية في ليبيا ، فإنها تؤكد أن أبلغ رد على قوي الإرهاب والتطرف هو في التمسك بالمسار الديمقراطي وبإجراء الانتخابات في مواعيدها، مع بذل كافة الأطراف للجهود الهادفة إلى تخفيف التوتر والاحتقان وضمان السلم والاستقرار وتوفير المناخ الآمن للانتخابات».

وطالبت مجلس النواب الليبي بسرعة العمل على إعداد قانون إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وإقراره والبث في التهجيز لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بتعاون مع بعثة الأمم المتحدة لدعم في ليبيا والمفوضية العليا للإنتخابات.

وجددت «الوطنية لحقوق الإنسان»، مطالبتها للمجتمع الدولي بضرورة الاضطلاع بدوره في تجفيف منابع تمويل ودعم الجماعات الإرهابية وتوفير الملاذات الآمنة لهم ، فضلاً عن التصدي للأطراف والدول الإقليمية الداعمة للجماعات والتنظيمات الإرهابية المتطرفة في ليبيا.

وختم «البيان»، مقدمًا أحر التعازي إلى عائلات الشهداء الذين سقطوا اليوم جراء هذا الهجوم الإرهابي، متمنية للجرحى الشفاء العاجل.

The post «الوطنية لحقوق الإنسان»: اعتداء المفوضية الإرهابي عدوان على الشعب الليبي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية