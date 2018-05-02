نصية معلقاً على إستهداف مقر المفوضية: ستنتصر صناديق الإنتخابات على صناديق الذخيرة

ليبيا – أدان عضو مجلس النواب عبد السلام نصية وبشدة الهجوم الإرهابي الذي تعرض له اليوم الأربعاء مقر المفوضية العليا للإنتخابات، مقدماً أحر التعازي إلى الشعب وأسر الضحايا.

نصية شدد في تدوينة له نشرها عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي”فيس بوك” رصدتها صحيفة المرصد، على أن هذا العمل الاجرامي الإرهابي لن يثني الليبيين عن المضي قدماً في اجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وبناء دولة العدل والقانون وقطع الطريق على كل من يريد الاستمرار في الفوضي والانقسام.

وأضاف قائلاً:”اليوم نحن أحوج ما نكون للإلتفاف حول بعضنا البعض والمطالبة بصوت عالي بانتخابات رئاسية وبرلمانية والخروج من مربع العبث والفوضى والقيادة الجماعية الذي وضعنا فيه لمدة سبعة سنوات وستنتصر ان شاء الله صناديق الانتخابات على صناديق الذخيرة”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية