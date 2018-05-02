12 قتيل حصيلة الهجوم الإرهابي على مقر مفوضية الانتخابات في غوط الشعال طرابلس

طرابلس 02 مايو 2018 (وال) – ارتفعت حصيلة الهجوم الإرهابي على مقر مفوضية الانتخابات في غوط الشعال إلى 12 قتيل وصلت جثثهم إلى عدد من المستشفيات والمصحات في المدينة.

وقالت رئيس قسم الإعلام في إدارة الإعلام في وزارة الصحة في حكومة الوفاق – غير الدستورية – وداد أبو النيران إن جثتان وصلت إلى مستشفى الهضبة العام (الخضراء سابقاُ) (شخصان يرتديان لباس شرطة).

وأضافت أو النيران أن جثتان وصلتا إلى مستشفى شارع الزاوية، فيما وصلت 3 جثث إلى مصحة دار الشفاء في غوط الشعال (مدنيان وشخص يرتدي لباس شرطة)

وأشارت رئيس القسم إلى أن 5 جثث وصلت إلى مستشفى أبو سليم ( 3 حالات كانت جريحة انتقلت إلى رحمة الله).

وأفادت أنه وصلت حصيلة الجرحى إلى 07 منهم امرأة حالتها مستقرة موجودة في مستشفى شارع الزاوية؛ ورجل في حالة إغماء فقط في مستشفى أبوسليم للحوادث في طرابلس؛ و 04 جرحى في مصحة الفردوس (2 منهم حالتهم حرجة و 2 بجروح متوسطة) وجريح واحد بمصحة المختار بطرابلس.(وال – طرابلس) ر ع/ أ د

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