السراج يدين الهجوم على المفوضية، ويعلن الحداد ثلاثة أيام

أعرب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، عن إدانته واستنكاره بأقسى عبارات الإدانة والاستنكار الهجوم الإرهابي البشع المبيت على مقر المفوضية العليا للانتخابات في منطقة غوطة الشعال بالعاصمة طرابلس.

وقرر السراج في بيان له اليوم، إعلان الحداد العام لمدة ثلاثة الأيام في البلاد، على ضحايا هذا الهجوم الإرهابي، محذرا من يقفون وراء هذا العمل الإرهابي بأن يعلموا بأنهم لن يفلتوا من العقاب ولن يجدوا أي مكان أمن في ليبيا.

وقال السراج، إن هذه العملية الإرهابية ما هي إلا محاولة يائسة بائسة لتعطيل المسار الديمقراطي وإجهاض التجربة الديمقراطية ومهدها، مؤكدا أن رغم بشاعتها لن تثنيهم مطلقا عن المضي قدما في هذا المسار الذي ارتضاه الشعب.

وأضاف رئيس المجلس الرئاسي، أن هذه الجرائم لن تزيدهم سوى الإصرار على التوحد جميعا في مواجهتها، ومحاربة الإرهاب بكل صوره وأشكاله وإلى أن تتطهر البلاد من شروره، على حد قوله.

وأكد فائز السراج، على أنه لا تسامح مطلقا مع قتل وترويع المواطنين الليبيين، مقدما أحر التعازي والمواساة لأسرة المواطنين الذين قضوا جراء هذا الهجوم الإرهابي.

وكان مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بمنطقة غوط الشعال في طرابلس، قد تعرض اليوم الأربعاء لهجوم مسلح، أدى إلى مقتل 16 شخصا وإصابة 19 أخرين بجروح، بحسب ما أفاد مدير المستشفى الميداني بطرابلس عبدالدائم الرابطي لموقع ليبيا الخبر.

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