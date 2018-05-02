مصر تدين حادثة التفجير الذي استهدف مفوضية الانتخابات في ليبيا

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات اليوم حادث تفجير مقر مفوضية الانتخابات الليبية بالعاصمة طرابلس، والذي أسفر عن سقوط عدد من القتلى والمصابين من أعضاء المفوضية والمواطنين الأبرياء.

وعبرت مصر في بيان صادر عن وزارة خارجيتها عن خالص التعازي لأسر الضحايا ، متمنية الشفاء العاجل للمصابين ،مؤكدة وقوف مصر حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب ليبيا الشقيقة في مواجهة كافة أشكال العنف والإرهاب.

وشدد البيان حرص مصر الدائم على دعم الأشقاء الليبيين على الصعيدين السياسي والأمني لإقرار الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بالبلاد وتحقيق التوافق الوطني المنشود.

وجدد البيان مطالبة مصر للمجتمع الدولي بضرورة الاضطلاع بدوره لتجفيف منابع تمويل ودعم الجماعات الإرهابية وتوفير ملاذ آمن لها ، فضلاً عن التصدي لكافة المحاولات الخارجية لتهريب السلاح إلى الأراضي الليبية بالمخالفة للقرارات الأممية ذات الصلة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية