المجلس الأعلى يدين العمل الإرهابي الإجرامي الذي تعرض له مقر المفوضية

أدان المجلس الأعلى للدولة، بأشد العبارات العمل الإرهابي الإجرامي المنافي للقيم التي يؤمن بها مجتمعنا الذي تعرض له مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات اليوم الأربعاء.

ودعا المجلس الأعلى في بيانه، مجلس النواب الى توافق وطني سريع للمضي قدما نحو إنجاز الاستحقاقات الدستورية وإنهاء المرحلة الانتقالية وتوحيد كل مؤسسات الدولة وعلى رأسها المؤسسات الأمنية.

ونعى المجلس الأعلى، شهداء الواجب الذين قضوا نحبهم نتيجة هذا العمل الإرهابي متمنيا الشفاء العاجل للجرحى.

وكان مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بمنطقة غوط الشعال في طرابلس، قد تعرض اليوم الأربعاء لهجوم مسلح، أدى إلى مقتل 16 شخصا وإصابة 19 أخرين بجروح، بحسب ما أفاد مدير المستشفى الميداني بطرابلس عبدالدائم الرابطي لموقع ليبيا الخبر.

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